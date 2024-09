Veröffentlicht am 2. September 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Land unterstützt auch im kommenden Jahr fünf Kommunen beim Aufbau von zukunftsweisenden Wohnprojekten

Mit dem Projekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ unterstützt das Land Rheinland-Pfalz 2025 wieder gezielt Kommunen bei der Umsetzung von Wohn- und Teilhabeangeboten. Ab sofort können sich Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern um eine professionelle Begleitung durch das Landesprojekt bewerben.

„Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz stellen sich die Frage, wie sie im Alter leben wollen. Allen gemeinsam ist der Wunsch nach einem langen, selbstbestimmten Leben in den eigenen vier Wänden. Sie möchten auch im Alter und bei Pflegebedürftigkeit ihren Lebensmittelpunkt nicht verlassen müssen und in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Daher brauchen wir gerade in kleinen Gemeinden ortsangepasste Wohnangebote und Strukturen der Daseinsfürsorge, damit ältere Menschen die Möglichkeit haben, in ihrem Dorf nahe bei Angehörigen, Freunden und Nachbarn wohnen bleiben zu können. Mit dem Landesprojekt ‚WohnPunkt RLP‘ tragen wir diesem Wunsch Rechnung. Ich möchte daher alle Kommunen ermutigen, beim Projekt ‚WohnPunkt RLP‘ mitzumachen“, so Sozialministerin Dörte Schall.

Im Rahmen des Landesprojekts „WohnPunkt RLP“ erhalten Dörfer in Rheinland-Pfalz gezielte Beratung und Begleitung beim Aufbau von Wohn-Pflege-Angeboten – von der Idee bis zum Bau. „WohnPunkt RLP“ wird finanziert vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. Seit 2014 haben sich 60 Kommunen aus Rheinland-Pfalz an „WohnPunkt RLP“ beteiligt.

Kommunen mit bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern können sich noch bis zum 6. Dezember 2024 bei der Landesberatungsstelle Neues Wohnen bewerben. Weitere Informationen zum Projekt „WohnPunkt RLP“ sowie die Teilnahmebedingungen und Bewerbungsunterlagen können unter www.wohnpunkt-rlp.de abgerufen werden. Im Rahmen einer Onlineveranstaltung am 19. September 2024 haben interessierte Kommunen überdies die Möglichkeit, sich über das Projekt sowie realisierte Wohnprojekte zu informieren.