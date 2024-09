Veröffentlicht am 2. September 2024 von wwa

DAADEN – Putz- und Toilettenfrau Elfriede Bohnsack gastiert im Bürgersaal Biersdorf

Zum 2. Mal kann die Hamburger Putz- und Toilettenfrau Elfriede Bohnsack im Bürgersaal Biersdorf begrüßt werden. Auf den Tag genau nach fünf Jahren präsentiert sie ihren Fans etwas ganz Besonderes: Chansons.

Mit einer beeindruckenden Stimme wird Elfriede Bohnsack zwar wortgetreu, aber dennoch in ihrer ganz eigenen, unverkennbaren Art „Kann denn Liebe Sünde sein“, „Der Wind hat mir ein Lied erzählt“ und „Wenn ich mir was wünschen dürfte…“ neu intonieren. Chansons von Marlene Dietrich und Zarah Leander stehen auf dem Programm, das von dem Daadener Stefan Baumgarn-Jung alias Elfriede Bohnsack bestritten wird. Wer Frau Bohnsack kennt weiß, dass mit jeder Menge Comedy zu rechnen ist.

Karten gibt es ab sofort für 15,- € bei „das Glashaus“, Friseursalon Querschnitt in Daaden, in Herdorrf Buchhandlung Braun, in Betzdorf Buchhandlung MankelMuth oder an der Abendkasse für 17,- €. Der Einlass ist ab 19 Uhr. Wir sehen uns am 26. Oktober um 20 Uhr im Bürgersaal Biersdorf/ Daaden in der Friedhofstraße 6. Veranstalter ist der Arbeitskreis Kultur/Stadt Daaden