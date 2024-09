Veröffentlicht am 2. September 2024 von wwa

WISSEN – Fehlalarm am Krankenhaus in Wissen

Mit einem Fehlalarm musste sich die Freiwillige Feuerwehr Wissen am Freitagmorgen befassen. Angeschlagen hatte die Brandmeldeanlage des St. Antonius-Krankenhauses in Wissen. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort und schickten einen Erkundungstrupp in das Gebäude. Als Ursache für den Alarm dürften wohl aktuelle Bauarbeiten gewesen sein, eine konkrete Gefahr hätte nicht bestanden, teilte der zuständige Einheitsführer kurz darauf mit und die Kräfte konnten wieder abrücken. (bt) Foto: Bernhard Theis