Veröffentlicht am 2. September 2024 von wwa

WISSEN – Peter Gier führt Wandergruppe durch Wissen

Mit einer kleinen Gruppe wanderfreudiger Heimatfreunde machte sich Peter Gier (2. von li.) auf den Weg durch einen besonders schönen Teil der Stadt Wissen. Los ging es am ehemaligen Postamt, wo man das Kunstwerk an der Außenmauer bestaunte. In der Hüll wurde man darüber informiert, dass hier einst der alte Königsweg vorbeiführte. Durch den Stadtwald Köttingsbach mit seinen neuen Baumpflanzungen ging es hinauf auf den Steimel. Am Wegesrand sah man sich das „Köttinger Dömchen“, ein Heiligenhäuschen der früheren Besitzerfamilie Rickert, an. Von dem Aussichtspunkt Steimel ging es hinab in ein tiefes Tal und weiter in Richtung Weidacker unweit der Nister. Nach einer Rast einschließlich Verpflegung führte Gier die Gruppe an dem ehemaligen Bergwerk „Glücksbrunnen“ und dem früheren Schulstandort der alten Gemeinde Köttingerhöhe im Grünental vorbei. Dort hat man vor wenigen Jahren nach einer längeren Suche die Grundmauern freigelegt. Die informative Wanderung endete nach gut zehn Kilometern in Hausen, wo sich die Teilnehmer bei ihrem Begleiter bedankten. (bt) Foto: Bernhard Theis