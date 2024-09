Veröffentlicht am 1. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Hamburger Hafenvarietè Mahoin gastiert im KulturSalon des Felsenkeller in der Glockenspitze

Eine mitreißende Musikshow erlebten die Besucher am Sonntag im KulturSalon des Felsenkeller in der Tennishalle auf der Glockenspitze in Altenkirchen. Die Fotogalerie der Fotografin Ariane Isele präsentiert einen kleinen Einblick. Fotos: Diana Wachow