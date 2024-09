Veröffentlicht am 1. September 2024 von wwa

BENDORF – Verkehrsunfallflucht in Bendorf in der Brauereistraße – PKW überfährt Mittelinsel von Kreisverkehr

Sonntagmorgen, 01. September 2024, kam es gegen 08 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bendorf. Der Unfallverursacher befuhr mit einem silbernen PKW die Brauereistraße in Richtung B 42. An dem Kreisverkehr überfuhr er die Mittelinsel. Dabei wurden sowohl der PKW als auch der Kreisverkehr beschädigt. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung B 42 weg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf Fahrer und Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf zu melden. Quelle: Polizei