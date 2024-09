Veröffentlicht am 1. September 2024 von wwa

MAINZ – AfD feiert historischen Erfolg in Thüringen und Sachsen

Der AfD Landesverband Rheinland-Pfalz gratuliert den Parteifreunden in Thüringen und Sachsen zu ihrem grandiosen Erfolg bei den Landtagswahlen. „Unsere Parteifreunde haben einen herausragenden Wahlkampf geführt und die Thüringer und Sachsen haben es ihnen mit einem historischen Wahlergebnis gedankt. Im Osten ist die AfD mit Landesergebnissen jenseits der 30-Prozent-Marke nun endgültig Volkspartei, an der kein Weg mehr vorbeiführt. Die übrigen Parteien sind aufgefordert, ihre undemokratische Brandmauer aufzugeben, zu einem fairen parteipolitischen Wettbewerb zurückzukehren und den Bürgerwillen endlich zu respektieren. Die AfD wird ihren Erfolgsweg weiter gehen, der unweigerlich früher und später in die Regierungsverantwortung führt – auch bei uns in Rheinland-Pfalz.“, erklärte der Landes- und Fraktionsvorsitzende Dr. Jan Bollinger am Wahlabend.