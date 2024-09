Veröffentlicht am 1. September 2024 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Daaden

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es in der Nacht zum 01. September 2024 gegen 02:30 Uhr in der Hachenburger Straße in Daaden. Eine 25-jährige Frau aus der VG Daaden-Herdorf war mit ihrem VW Arteon aus Richtung Friedewald kommend, in Richtung Ortsmitte von Daaden unterwegs, als sie in Höhe einer Metzgerei nach links von der Fahrbahn abkam, am linken Fahrbahnrand ungebremst mit einem Mini Cooper und einem VW Golf kollidierte und den Mini Cooper in das Schaufenster der Metzgerei katapultierte. Es entstand Sachschaden an den drei Pkw und am Schaufenster. Die nicht mehr fahrbereiten Pkws mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Da Hinweise auf eine eingeschränkte Fahrtüchtigkeit zum Unfallzeitpunkt bei der Unfallverursacherin vorlagen, wurde eine Strafanzeige von der Polizei Betzdorf gefertigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt, dürfte aber über 50.000 Euro liegen. Quelle: Polizei