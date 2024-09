Veröffentlicht am 1. September 2024 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall mit Motorroller unter Alkoholeinfluss in Herdorf

In der Nacht zwischen 31. August und 01. September 2024 kam es gegen kurz nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall in der Schneiderstraße in Herdorf. Ein 17-jähriger aus dem saarländischen Landkreis Merzig-Wadern war mit seinem 16-jährigen Sozius aus der VG Daaden-Herdorf mit einem Motorroller von der Herdorfer Ortsmitte in Richtung Neunkirchen unterwegs. Plötzlich kam das Duo nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte am Fahrbahnrand mit zwei geparkten Fahrzeugen. Die Pkws und der Roller wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Es stellte sich aber heraus, dass der 17-jährige Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss stand und nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Dementsprechend wurde die Entnahme einer Blutprobe zu Beweiszwecken veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Quelle: Polizei