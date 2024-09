Veröffentlicht am 1. September 2024 von wwa

DAADEN – Einziehung eines Motorrollers nach wiederholtem Fahren ohne Fahrerlaubnis in Daaden

Am 31. August 2024, gegen 19:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion Betzdorf einen Motorrollerfahrer, der sich in der Ortslage Daaden bewegte. Der Zeuge konnte angeben, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer für den Roller erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die entsandten Polizeibeamten konnten auf dem Fontenay-Le-Fleury Platz den besagten Roller, nicht aber dessen Fahrer antreffen. Der hatte sich wohl kurz zuvor zu Fuß entfernt. Aufgrund gleichgelagerter Verstöße in der Vergangenheit wurde der Motorroller zur Verhinderung von weiteren Straftaten von der Polizei sichergestellt. Den 20-jährien Nutzer aus der VG Daaden-Herdorf erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Quelle: Polizei