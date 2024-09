Veröffentlicht am 1. September 2024 von wwa

MÜLHEIM-KÄRLICH – Alleinunfall B 9 in Fahrtrichtung Koblenz, Höhe Tauris

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr der 39-jährige Unfallverursacher mit seinem PKW die B 9 von Kettig in Richtung Mülheim-Kärlich. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss kam er nach links in die Mittelschutzplanke. Der PKW wurde so deformiert, dass größere Fahrzeugteile auf der Gegenspur lagen. Das Fahrzeug war nicht mehr versichert und zugelassen, das angebrachte Kennzeichen gehörte nicht zu dem Fahrzeug. Der Beschuldigte hatte keine Fahrerlaubnis mehr, da ihm die vor mehreren Jahren bereits entzogen wurde. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Aufgrund des großen Trümmerfeldes auf beiden Fahrspuren wurde die Feuerwehr Mülheim-Kärlich und die Straßenmeisterei Neuwied verständigt. Die B 9 musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten in beide Fahrtrichtungen für 15 Minuten gesperrt werden. Die Straßenmeister Neuwied übernahm die Sicherung der Schutzplanken. Der Beschuldigte wurde nicht verletzt. Im Einsatz war die FFW Mülheim-Kärlich, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei aus Neuwied sowie Streifen der Polizeidienststellen aus Andernach und Neuwied. Quelle: Polizei