Veröffentlicht am 31. August 2024 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an mehreren Autos in Wissen

In der Nacht zwischen Freitag und Samstag, 30. und 31. August 2024, wurden drei Autos beschädigt, die in Wissen in der Böhmerstraße vor der Wilhelm-Busch-Schule geparkt waren. An allen Autos wurde rundherum der Lack zerkratzt. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei