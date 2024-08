Veröffentlicht am 30. August 2024 von wwa

WIRGES – Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz „Neue Mitte“ in Wirges

Freitagvormittag, 30. August 2024 um 11:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz „Neue Mitte“ in der Bahnhofstraße in Wirges ein Verkehrsunfall zwischen einem Motocross-Motorrad und einem Pkw. Der Fahrzeugführer der Motocross-Maschine stieß beim Vorbeifahren gegen einen Pkw und flüchtete nach der Kollision zu Fuß ins Stadtgebiet Wirges. Das Fahrzeug ließ er an der Unfallstelle zurück. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtenden Fahrzeugführer der Motocross-Maschine machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 02602 9226-0 bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden. Quelle: Polizei