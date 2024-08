Veröffentlicht am 30. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Berufsfeuerwehrtag bei der Jugendfeuerwehr Altenkirchen

Am Wochenende Ende August stand ein besonderes Ereignis auf dem Dienstplan der Jugendfeuerwehr des Löschzuges Altenkirchen: Tag der Berufsfeuerwehr! Bereits in den Tagen und Wochen zuvor wurden die Vorbereitungen für diesen Tag durch das Team der Betreuer und der Jugendwartin Claudia Roth getroffen, um den JFlern einen ereignisreichen und spannenden Tag zu bieten.

Um 10:30 Uhr fanden sich die Jugendfeuerwehrler im Feuerwehrgerätehaus Altenkirchen ein. Auch VG Bürgermeister Fred Jüngerich war der Einladung gefolgt und freute sich, insgesamt 14 Jugendliche und zehn Betreuer begrüßen zu können. In seiner Ansprache hob er nochmal die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements hervor, im Besonderen die Bereitschaft, auch über die herausfordernde Tätigkeit als ehrenamtliche Feuerwehrleute hinaus, für die Jugendfeuerwehrler einen solchen Tag durchzuführen.

Nach der Einteilung und Zuteilung in die verschiedenen Gruppen erfolgte die Einweisung auf die entsprechenden Fahrzeuge. Der Dienstplan für den Tag war prall gefüllt und so ging es nach dem Mittagessen direkt mit dem Dienstbetrieb los. Auf dem Programm standen die Gefahren an der Einsatzstelle, die jeden Feuerwehrkameraden das ganze Feuerwehrleben begleiten.

Kurz nach Ende des theoretischen Teils gab es bereits die ersten zwei Alarme. Es galt einmal ein Mülltonnenbrand unter Kontrolle zu bringen und in Birnbach eine Person mit einer Schleifkorbtrage zu retten. Wie im richtigen Berufsfeuerwehrdasein wurde alles „stehen und liegen“ gelassen. Zurück am Feuerwehrhaus standen gemeinsame Teamübungen zur Förderung der Gemeinschaft an.

Insgesamt wurden an dem Wochenende fünf Einsätze „abgearbeitet“. An einigen Einsätzen nahmen als Zuschauer auch der Kreisjugendfeuerwehrwart Gerrit Lindlein und der VG- Jugendwart Jannik Schwarzbach teil, um sich ein Bild vom Einsatzgeschehen zu machen. Auch Markus Trepper, der erste Beigeordnete der Stadt Altenkirchen, verschaffte sich am frühen Sonntagmorgen einen Überblick der Lage.

In der abschließenden Einsatzbesprechung bedankte er sich für die hervorragende Leistung, die die Jugendlichen erbracht hatten. Auch er zollte den Betreuern und der Jugendwartin seinen größten Respekt. VG-Jugendwart Jannik Schwarzbach bedankte sich mit einem kleinen Präsent bei dem scheidenden Jugendwart Marcel Böttcher, der sein Amt zum 31. Juli 2024 niedergelegt hat und wünschte der neuen Jugendwartin Claudia Roth einen guten Start. In ein paar letzten Worten bedankte sich Claudia Roth bei den Betreuern für die Disziplin und den reibungslosen Ablauf „Ohne Eure Planung und Unterstützung hätte das nicht geklappt. Nur Gemeinsam können wir etwas erreichen!“ (clr) Fotos: FFW AK