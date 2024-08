Veröffentlicht am 30. August 2024 von wwa

GIELEROTH – VdK Ortsverbandes Altenkirchen – Ausgelassene Stimmung und gute Laune beim Sommerfest

Der VdK Ortverband Altenkirchen hatte wieder zum Sommerfest nach Gieleroth eingeladen. Viele Mitglieder waren der Einladung gefolgt, so dass der Saal bis zum letzten Platz gefüllt war. Der Vorsitzende Bruno Wahl, konnte einige Gäste begrüßen, darunter den Kreisverbandsvorsitzenden Erhard Lichtenthäler, Kreisverbandsgeschäftsführer Thomas Roos, Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich, den ersten Beigeordneten der Stadt Altenkirchen, Markus Trepper und die Bürgermeisterin von Gieleroth, Katja Schütz.

Der erste Programmpunkt beinhaltete die Alphornbläser Westerwald. Hans Hammer, Andreas Marenbach und Guntram Kochhäuser gaben einige Stücke auf ihren Alphörnern zum Besten. Neben einigen Erklärungen in Sachen Alphorn, gab es als Abschluss des Auftrittes, einen Beitrag mit einer Minimundharmonika von Hans Hammer.

Geehrt wurden Personen für 30 Jahre und 40 Jahre Mitgliedschaft im Ortsverband Altenkirchen. Von den zu Ehrenden 25 Personen, waren nur wenige anwesend. Nach den Ehrungen gab es ein Buffet mit Spießbraten, Würstchen und vielen Salaten. Zwischendurch sorgte immer wieder der „Schunkelpitter und die kölsche Katti“ für gute Laune mit guter Musik mit kleinen Einlagen.

Der Vorsitzende Wahl informierte über die Halbtagesfahrt und die Weihnachtsfeier. Er deutete auch darauf hin, dass die Ehrenamtlichen aus dem Ortsverband keine Termine vergeben und auch keine Beratungen anbieten. Dafür ist der VdK Kreisverband Altenkirchen zuständig.

Als kleines Highlight stand ein Eiswagen vor der Tür, so dass jeder der Lust auf ein kühles Eis hatte, es sich am Eiswagen holen durfte. Das erinnerte an die Kindheitszeiten und kam bei den Mitgliedern gut an. Nach gemütlichen und kurzweiligen Stunden verabschiedeten sich die Anwesenden mit einem „Danke schön“. (bwa) Fotos: VdK OV AK