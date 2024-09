Veröffentlicht am 1. September 2024 von wwa

INGELBACH – MdL Wäschenbach ehrt langjährige Mitglieder der Sportfreunde Ingelbach

Der Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach besuchte in seiner Funktion als stellv. Vorsitzender des Sportkreises Altenkirchen, die Sportfreunde Ingelbach in ihrem Sportlerheim.

In einer kurzweiligen Feierstunde wurden Ehrungen für 25, 30, 40 und sogar 50-jährige Mitgliedschaft im Verein und auch verschiedene Ehrungen seitens des Fußballverbands und des Sportbundes Rheinland durchgeführt.

Die drei geehrten, Ulla Hahn, Carmen Kuhn-Fetter und Ellen Winter, erhielten für unterschiedliches Ehrenämter alle die bronzene Ehrennadel. Die drei Frauen haben die Gemeinsamkeit, dass sie nach der Auflösung des SV Borod-Mudenbach im Jahr 2022 ihre erfolgreiche Arbeit bei den Sportfreunden Ingelbach fortsetzen.

Ulla Hahn ist seit mehr als 30 Jahren als Übungsleiterin im Bereich Gymnastik tätig Im Jahr 1992 schloss sie ihre C-Lizenz Breitensport und 2001 die Ausbildung zur B-Lizenz „Rückenschule/ Sport in der Prävention“. Sie hat zahlreiche Fortbildungen im Sportbund Rheinland besucht, u.a. im Mai 1994 die Sonderausbildung „Sport im Elementarbereich“ und im Juli 1996 die Sonderausbildung „Seniorensport“. Beim SV Borod-Mudenbach leitete sie bis zur Auflösung ihre beiden Gymnastikgruppen.

Carmen Kuhn-Fetter schloss im November 2008 ihre Lizenz als Übungsleiterin C „Breitensport“ und im Jahr 2014 die B-Lizenz „Sport in der Prävention/Gesundheitstraining Haltungsund Bewegungssystem“ ab. Seit dem Dezember 2008 leitete sie beim SV Borod-Mudenbach das Training in der Sportart Step Aerobic, welches später zum Full Body Training erweitert wurde.

Genau wie Ulla Hahn, schloss Ellen Winter zuerst ihre C-Lizenz Breitensport im Jahr 1994 und darauffolgend 2001 die B-Lizenz „Rückenschule/ Sport in der Prävention“. Beim SV Borod-Mudenbach bot sie gemeinsam mit Ulla Hahn eine Gruppe zur Wirbelsäulengymnastik an.

Wäschenbach lobte das ehrenamtliche Engagement der Geehrten und den Verein insgesamt. Er bedankte sich bei den Vorsitzenden Claus Weber und Björn Birk für die Einladung und dafür, dass Vereine das Rückgrat unserer Dörfer seien und unverzichtbar für den Zusammenhalt der Gesellschaft.

Deshalb sei der Ehrenamtstag wichtig und eine sehr gute Idee; das zeige auch die

Anwesenheit von Politik und Sport, wie dem Kreisvorsitzenden des Fußballkreises Westerwalds-Sieg Marco Schütz und der Beigeordnete der VG Altenkirchen-Flammersfeld, Rainer Düngen in Vertretung für den VG-Bürgermeister Fred Jüngerich.