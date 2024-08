Veröffentlicht am 31. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Filzen für Kinder findet im Haus Felsenkeller statt. – Trockenfilzen mit Lama Vlies – das ist mal ein besonderes Erlebnis, dass Kinder am 22. September von 14:30 bis 16 Uhr haben können.

Das Bildungsteam im Felsenkeller hat sich mal wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Es geht nicht nur um eine Jahrtausendealten Technik mit der Wolle in alle möglichen Formen gebracht werden kann. Es geht auch um viel Spaß und das Erlebnis. Es ist nicht nur praktisch, sondern macht auch richtig Spaß. Wie und warum das Filzen funktioniert und ein erstes eigenes Filzprojekt mit nach Hause nehmen. Das gibt es hier. Ganz nebenbei können alle Fragen rund um Lamas und Alpakas gestellt werden.

Da bei dieser Technik eine sehr feine und spitze Nadel zum Einsatz kommt ist Vorsicht geboten. Kinder von sechs bis neun Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen am 22. September von 14:30 bis 16 Uhr dabei sein. Die Gebühr beträgt inkl. Material 27 € für ein Kind mit einer Begleitperson. Die Plätze sind begrenzt, also ist es ratsam, sich nicht zu lange Gedanken über eine Teilnahme zu machen. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.