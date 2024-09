Veröffentlicht am 1. September 2024 von wwa

KIRCHEN – Liebe, Mythen und Druiden im Vintage Kontor

Rund um den „Druidenstein“ in Kirchen an der Sieg ranken sich viele Sagen und Mythen. Eine dieser Sagen steht im Mittelpunkt des Druidenstein – Musicals. Seit Anfang 2022 schreibt das Autorenpaar Nadine und Thorsten Uebe-Emden an einem Musical, das die überaus tragische Lovestory der jungen Herke, der Tochter eines edlen Stammesfürsten musikalisch thematisiert.

Ein Musicalprojekt aus eigenen Mitteln zu komponieren und zu produzieren ist eine große Aufgabe, der sich die beiden Autoren und der Anfang 2024 neugegründete Verein Siegtal Musicals e.V. mit seinen Mitgliedern erfolgreich und mit viel Herzblut stellen. Bereits 2023 wurde eine, professionell in einem Tonstudio aufgenommene CD mit den inzwischen entstandenen Liedern veröffentlicht.

Der starke lokale Bezug des Themas ist auch einer der Gründe, weshalb die Kooperation mit der Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik der Verbandsgemeinde Stadt Kirchen (Sieg) zustande kam.

Bis zur Welturaufführung, diese ist geplant für 2027, gibt es für den jungen Musicalverein Siegtal Musicals e.V. noch eine Menge zu tun. Aber es geht stetig voran: Der erste Akt bereits ist bereits fertig geschrieben und komponiert und der zweite Akt erhält aktuell den letzten Schliff. Bis zur Uraufführung ist es aber noch ein langer Weg, denn dann geht es an die Inszenierung, Kostüme, Kulissen etc.

Inzwischen dürfen aber kleine Auftritte zum neugierig machen und informieren nicht fehlen:

Wer Lust hat, kann sich jetzt einen Eindruck verschaffen, den Liedern und Texten lauschen, die von Herkes Geschichte erzählen, und sich davon überzeugen, wie spannend und emotional eine Geschichte rund um einen imposanten Basaltkegel sein kann. Liebe ist niemals „out“, selbst wenn die Geschichte bereits mehr als 2.000 Jahre alt ist.

Vielleicht hat der ein oder andere ja auch Lust noch mitzuwirken. Es werden noch motivierte Sängerinnen und Sänger gesucht. Einblicke in das Druidenstein Musical / Meet & Greet mit den Autoren und Künstlern am 05. September 2024, ab 18 Uhr Einlass, Beginn 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind sehr willkommen. Um Anmeldung wird gebeten. Wer mag kann an diesem Abend Zinngegenstände (Becher, Teller usw.) mitbringen die als Spende für die Musicalproduktion gesammelt werden. Außerdem informieren die beiden Kirchener Gästeführerinnen Michaela Stötzel und Susanne Steiner über geführte Erlebniswanderungen in der sagenumwobenen Gegend der Druiden.Hexen.SiegerLand. Als Einstimmung auf den Abend, reicht das Vintage Kontor am Anfang der Veranstaltung keltisch inspirierte Häppchen.