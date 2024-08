Veröffentlicht am 31. August 2024 von wwa

MÖRSBACH – Triathlonwettbewerb der SG (Sportgruppe) Mörsbach

Auch mit seiner jüngsten Ausgabe hat der Triathlonwettbewerb der SG (Sportgruppe) Mörsbach direkt hinter der Grenze des Landkreises Altenkirchen im Westerwald nichts an seiner Anziehungskraft verloren. Zu verdanken ist dies einer hervorragenden Organisation mit rund 200 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die den ganzen Tag über das Sportevent am Laufen hielten. Bei der nun schon 38. (!) Veranstaltung nach einigen Jahren des zwangsweisen Ausfalls machten sich insgesamt 310 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg. Los ging es wie immer im Freibad Dickendorf, wo 240 Meter Schwimmen auf dem Plan standen. Direkt anschließend schwang man sich aufs Fahrrad und absolvierte 20 Straßenkilometer im Grenzgebiet von Westerwald und Altenkirchen. Die Kroppacher Schweiz rund um Mörsbach bot dann die ideale Kulisse für den letzten Wettbewerb, 5,5 Kilometer Laufen.

Der „Mörsbachmän“, so nennt sich der Sprint-Triathlon inzwischen, hat seinen Anfang 1982 mit einem kleinen Haufen sportbegeisterter Idealisten genommen und sich in den fast vier Jahrzehnten einen erstklassigen Ruf erworben. Manche sprechen sogar von einer familiären Atmosphäre für alle Beteiligten. Zielpunkt war wie immer die bekannte Grillhütte auf der Anhöhe zwischen Burbach und Mörsbach, wo schon zahlreiche Fans auf die Akteure warteten. Beifall gab es beim Zieleinlauf natürlich für alle Akteure, das gehört sich so.

Die professionale Auswertung ging schnell vonstatten und schon bald konnte man die Erstplatzierten aufs Treppchen bitten. Als Gesamtsieger feierte man Timo Heine mit der Zeit 01:09:19. Platz 2 ging an Otto Ströbel mit 01:10:39. Benjamin Klöckner erreichte Rang 3 mit 01: 10:44. Beste Frau war Nicole Schmidt mit 01:22:19, gefolgt von Christina Hammerschmidt (01:25:49) und Ramona Geissler (01:26:01). Sie alle erhielten zur Erinnerung eine individuell beschriftete Tonvase. Der Bambini-Lauf führte mit vier Altersgruppen direkt um den Veranstaltungsplatz und wurde ebenfalls mit dem verdienten Applaus bedacht. Wie immer bekamen alle „Finisher“ neben ihrer Urkunde ein T-Shirt mit der aktuellen Jahreszahl überreicht. Moderator Bernd Kneer stellte sie alle einzeln vor, im Schwimmbad hatte Egon Müller dies übernommen.

Alle Ergebnisse können auf der Homepage der SG Mörsbach nachgelesen werden. Wie bereits erwähnt, kann das alles nur funktionieren durch die Mitwirkung sehr vieler Helfer. Erwähnt werden müssen unter anderem die DLRG Betzdorf, der SV Dickendorf, die Feuerwehren Neunkhausen, Kausen, Mörlen, Mörsbach und Heimborn sowie die gastgebende Sportgruppe selbst. Die Rotkreuz-Bereitschaft Wissen hatte zwei Ehrenamtler samt Fahrzeug ins Rennen geschickt.

Dem SG-Vorsitzenden Thomas Müller blieb nach einem arbeitsintensiven Tag mit einer langen Vorbereitungszeit noch übrig allen zu danken, die das Event einschließlich der aufwendigen Betreuung und Verpflegung möglich gemacht haben. Ein Extralob ging an die vielen Sponsoren. Es wird nicht lange dauern, bis die Vorbereitungen für den Triathlon 2025 beginnen. Die Sportgruppe Mörsbach ist jedenfalls bestens motiviert. (bt) Fotos: Bernhard Theis

Foto: Auch für den Laufwettbewerb der Bambinis gab es Beifall an der Mörsbacher Grillhütte.