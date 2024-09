Veröffentlicht am 1. September 2024 von wwa

NEUWIED – Special Olympics Sommerspiele 2024 in Neuwied



Am Samstag, den 7.September findet in Neuwied ein Sportfest für die ganze Bevölkerung statt. Zwischen 10 und 18 Uhr finden an verschiedensten Orten Schnupper und Mitmachkurse in Badminton, Boccia, Leichtathletik und Tischtennis statt. Behinderte und Leistungssportler trainieren gemeinsam. Olympia Gewinnerin Sofia Junk begrüßte vorab zu einem kleinen Training junge Menschen mit Behinderung aus Neuwied, Engers und Koblenz im Rhein-Wied-Stadion. Bürgermeister Peter Jung erläuterte beim Schnuppertraining den Ablauf der Festivitäten, die um 10.00 Uhr im Neuwieder Heimathaus beginnen und mit einem Bühnenprogramm zwischen 17.00 und 18.00 Uhr dort wieder enden. Im Tagesverlauf gibt es dann die Bewegungs- und Sportangebote und zeitgleich den Markt der Möglichkeiten im Raiffeisenstadion. Diverse Sportwettbewerbe und einem inklusiven Mitmach- und Schnupperangebot erwartet die Teilnehmenden das SO-Zeremoniell und ein buntes und vielfältiges Rahmenprogramm. Die ausrichtende Stadt freut sich über rege Teilnahme der Gäste und verspricht einen spannenden Tag mit Spitzensportlern aus der Region. (mabe) Fotos: Marlies Becker