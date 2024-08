Veröffentlicht am 31. August 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Kinder zur Einschulung im kommenden Jahr anmelden – Grundschulen nehmen „Schulneulinge“ am 9. September auf

Die Anmeldung der Kinder, die im kommenden Jahr eingeschult werden, erfolgt am Montag, 9. September, von 14 bis 16 Uhr an den städtischen Grundschulen. Alle Kinder, die das sechste Lebensjahr vollendet haben oder vor dem 1. September 2025 vollenden werden, sind durch die Erziehungsberechtigten anzumelden. Auch Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, können auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen werden, wenn zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen können. Der Anmeldetermin für diese Kinder ist erst in der zweiten Februarhälfte 2025. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Bei der Anmeldung sollte das zukünftige Schulkind möglichst dabei sein. Falls der Schulneuling einen Kindergarten besucht, ist darüber eine Bescheinigung vorzulegen. Außerdem müssen die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch mitgebracht werden sowie ein Nachweis zur Immunität gegen Masern; letzteres sieht das Masernschutzgesetz vor.

Hat das anzumeldende Kind eine offensichtliche oder vermutete Beeinträchtigung, ist es wichtig, die Schulleitung darauf hinzuweisen. Sofern eine Beeinträchtigung vorliegt, kann die Anmeldung unmittelbar bei der zuständigen Förderschule erfolgen. Auch wenn ein Kind auf Wunsch der Eltern eine Schwerpunktschule für Integration besuchen soll, erfolgt die Anmeldung zunächst an der zuständigen Grundschule oder der zuständigen Förderschule.

Welche Grundschule zuständig ist, ergibt sich aus den Schulbezirken. Der Wohnort des Kindes bestimmt den Schulbezirk. Die „I-Dötzchen“ werden demnach an den folgenden Schulen des Stadtgebietes angemeldet: