Veröffentlicht am 1. September 2024 von wwa

NEUWIED – Kinder komponieren einen Hit

Bei einem neuen Kursangebot in Asbach lernen Kinder von 8 bis 12 Jahren an drei Terminen ab dem 20. September 2024 bei einer erfahrenen Musikproduzentin, was man braucht, um einen Kindersong zu produzieren. Jede Menge Spaß ist mit inbegriffen. Songwriting, Instrumente, Percussion und Gesang – jeder kann seine Fähigkeiten einbringen oder einfach mal was Neues ausprobieren. Alle Infos gibt es unter www.kvhs-neuwied.de/A218