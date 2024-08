Veröffentlicht am 29. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Änderungen im Programmablauf des KulturSalon

Der musikalische Abend mit dem deutschen Charakterschauspieler Burghart Klaussner, musste aus gesundheitlichen Gründen eines Musikers abgesagt werden. Hier ist der Veranstalter auf Terminsuche fürs kommende Jahr, da der KulturSalon nur bis Ende September zur Verfügung steht.

Der Termin mit Walter Sittler & Trio Macchiato wurde auf den 26. Juni 2025 und das Konzert mit der Sweet Soul Music Revue auf den 20. September 2025 verlegt werden. Gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Freuen Sie sich in diesem Jahr noch auf folgende Abende im KulturSalon an der Glockenspitze in Altenkirchen: Am Donnerstag, 29. August gastiert Lars Reichow mit seinem Programm „Wunschkonzert“ auf der Bühne des KulturSalon und am Freitag, 30. August präsentiert Ron Williams den Harry Belafonte Abend.

Weiter geht es dann am Donnerstag, 12. September mit den Pionieren der deutschen Rockmusik, Guru Guru.

Am Mittwoch, 18. September können Sie einen ganz besonderen Abend genießen, die Nina Simone Story feat. Fola Dada. Fola Dada, die Stuttgarter Soul- und Jazz-Sängerin, Florian Dohrmann und Band sowie die Moderatorin Katharina Eickhoff werfen ein Schlaglicht auf die Musik, die Geschichte und das Leben der Nina Simone.

Am Samstag, 21. September präsentiert die Schauspielerin Jasmin Tabatabai mit dem David Klein Quartett ihre aktuelle CD «Shekare Ahoo» (Deutsch: Jagd auf Rehe). Am darauffolgenden Abend schon um 18 Uhr, wird Sie das Johann-Strauss-Orchester Wiesbaden begeistern. Das Publikum darf sich auf ein Programm mit beliebten Walzern, Polkas, und Märschen und gefühlvollen Operettenliedern der goldenen und silbernen Operettenära freuen. Zum Abschluss des KulturSalons findet wie im letzten Jahr am Freitag, 27. September die Techno Nacht statt. Mit Dominik Eulberg, Moå und Kyroschy & Woala. Tickets und weitere Infos unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch unter Tel.: 02681 7118 und im Kulturbüro in der Marktstr. 30 in Altenkirchen. Foto: Mathias-Bothor