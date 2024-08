Veröffentlicht am 29. August 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Kreisverband Neuwied – SPD im Kreis Neuwied unterstützt Bätzing-Lichtenthäler

Aus allen Teilen des Kreisgebietes versammelten sich die Genossinnen und Genossen der SPD im Kreis Neuwied in Layeschen Hof in Leutesdorf zu einem wichtigen Anlass. Die designierte Parteivorsitzende, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, stand Rede und Antwort.

Die Themen waren vielfältig: Von der Gesundheitsversorgung und dem Fachkräftemangel zu der Industriepolitik und der Digitalisierung. Der Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende, Martin Diedenhofen, resümiert: „Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist gerade im ganzen Land unterwegs und stellt sich vor. Sie nimmt sich die Zeit und geht in den Austausch, sie spricht mit der Basis. Das finde ich richtig, denn es gibt viel zu besprechen.“

Dabei legte die Parteivorsitzende in Spe einen klaren Fokus auf eine besondere Botschaft: Die SPD müsse die Partei sein, die ehrlich zu den Menschen ist. Die nichts beschönige, aber eben doch immer den Weg in die Zukunft ebne und dabei Zuversicht ausstrahle. Das kam auch bei den Genossinnen und Genossen vor Ort gut an.

Bätzing-Lichtenthäler kann auf viel Erfahrung im politischen Geschehen zurückblicken. Als ehemalige Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen kennt sie auch den Kreis Neuwied gut, als Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion ist sie tief in den landespolitischen Themen.

Landtagsabgeordnete und stellvertretende Kreisvorsitzende Lana Horstmann: „Sabine ist unglaublich engagiert und besitzt die Fähigkeit, in vielen Bereichen sprechfähig zu sein – wo sie es nicht ist, da arbeitet sie sich hinein. Das ist wichtig, um nah bei den Menschen sein und die richtigen Antworten geben zu können.“

Der scheidende Vorsitzende der rheinland-pfälzischen SPD, Roger Lewentz, war auch im Kreis Neuwied für sein offenes Ohr für die kommunalen Verantwortungsträger sehr beliebt. „Roger war sowohl als Innenminister, wie auch als Parteivorsitzender immer ganz nah dran. Sabine wird das auch sein. Die Zusammenarbeit wird gut werden!“ konstatiert Phillipp Rasbach, Erster Beigeordneter des Kreises.

Die Stimmungslage der Genossinnen und Genossen im Kreis Neuwied ist eindeutig: „Die SPD zwischen Rhein und Wied unterstützt Sabine Bätzing-Lichtenthäler als zukünftige Parteivorsitzende der rheinland-pfälzischen SPD!“, fasst Diedenhofen zusammen. Foto: