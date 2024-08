Veröffentlicht am 29. August 2024 von wwa

NEUWIED – Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus mehreren Autos in Neuwied

Bereits in der Nacht zwischen Mittwoch, den 15. Mai und Donnerstag, den 16. Mai 2024 kam es gegen 01:00 Uhr zu insgesamt drei Diebstählen aus Fahrzeugen in Neuwied. Die beiden Täter begaben sich in die Alemannenstraße, die Rheinhöhenstraße sowie in die Teutonenstraße. Insgesamt konnten lediglich ein kleiner Geldbetrag und eine EC-Karte entwendet werden. Die Täter konnten bei einer Tat gefilmt, und einer weiteren fotografiert werden. Die Aufnahmen können im Fahndungsportal eingesehen werden: https://s.rlp.de/zwSX1ab. Quelle: Polizei