Veröffentlicht am 29. August 2024 von wwa

KIRBURG – Zeugen gesucht nach Diebstahl aus PKW in Kirburg

In der Nacht zwischen 26. und 27. August 2024 kam es in der Ringstraße in Kirburg zu einem Diebstahl aus einem PKW. Der PKW wurde vor einem Wohnhaus abgeschlossen geparkt. Durch Unbekannte dürfte vermutlich mit technischer Hilfe das Fahrzeug gewaltlos entriegelt worden sein und diverse Gegenstände entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, oder auch verdächtige Wahrnehmungen gemachten haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg telefonisch unter der Rufnummer 02662-95580 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei