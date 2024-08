Veröffentlicht am 28. August 2024 von wwa

REGION – Gemeinsamer Wahlvorschlag von FDP, FWG und CDU: Gerhardus, Schwan und Geldsetzer sollen Beigeordnete werden

Die Kreistagsfraktion FDP, FWG und CDU werden am kommenden Dienstag, den 3.September einen gemeinsamen Wahlvorschlag für die Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten in den Kreistag einbringen. Die Vorschläge lauten Peter Schwan (FWG) und Tobias Gerhardus (CDU). Vorgesehen ist, dass Tobias Gerhardus erster Stellvertreter des Landrates Dr. Peter Endes ist und seinen Geschäftsbereich der vergangenen fünf Jahren beibehalten wird. Die Zuteilung der Geschäftsbereiche liegt in der Hand des Landrates, der sie mit den Fraktionen und gewählten Beigeordneten abstimmt. Geplant ist, dass Peter Schwan (FWG) die Nachfolge von Fred Jüngerich im AWB-Betrieb antritt.

Gleichzeitig beabsichtigen die drei Fraktionen den Vorschlag der SPD-Fraktion Benjamin Geldsetzer, der die Nachfolge von Klaus Schneider in der Leitung des Jugendamtes folgen soll, entsprechend den demokratischen Gepflogenheiten zu unterstützen, wenn ebenfalls eine breite Zustimmung für ihre beiden Vorschläge Tobias Gerhardus und Peter Schwan erfolgt, wie es seit Jahrzenten im Kreistag üblich ist. „Wir setzen auf ein gutes Miteinander in den nächsten 5 Jahren.“, so die Fraktionssprecher von FDP, FWG und CDU.

Die Fraktionen danken den beiden ausscheidenden Beigeordneten Klaus Schneider und Fred Jüngerich für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Zudem beabsichtigen alle Fraktionen in einem gemeinsamen Wahlvorschlag die Mitglieder der einzelnen Ausschüsse zu wählen.