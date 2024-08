Veröffentlicht am 28. August 2024 von wwa

WISSEN – Wanderung des VdK Ortsverbandes Wissen am 21 September in Mittelhof

Einladung zum diesjährigen Wandernachmittag in Mittelhof am 21.September 2024. Anmeldung endet am 14. September 2024. Wir, der VdK- Ortsverband lädt Euch am Samstag, den 21. September zu einer kleinen Wanderung in Mittelhof ein. Wir werden vom Waldparkplatz an der Streuobstwiese Richtung Mobilheimpark um 14:30 Uhr loswandern. Das Ziel der Wanderung ist das Gasthaus Cordes in Steckenstein. Nachdem der Durst und der Hunger gestillt ist kann der Rückweg angetreten werden. Eine Anmeldung ist bis 14.09.2024 erforderlich. Anmeldungen nehmen entgegen Bernhard Herzog, Telefon 02742 – 71866, E-Mail: herzog-mittelhof@t-online.de. Albert Rödder, Telefon 02742-5837, E-Mail: albert.roedder@gmx.de. Michael Kostka, Telefon 02742 – 71469, E-Mail: m.kostka.vdk@web.de. Text: Gerhard Horneck – Foto: VdK OV Wissen