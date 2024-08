Veröffentlicht am 28. August 2024 von wwa

LANDAU – 95-jähriger E-Bike-Fahrer bei Unfall auf der K 9 verletzt

Am 27. August 2024 befuhr eine 43-jährige VW-Fahrerin gegen 12:30 Uhr die K 9 von Godramstein in Richtung Arzheim. Ein 95-jähriger E-Bike-Fahrer wollte die K 9 von einem Feldweg kommend kreuzen, übersah aber die VW-Fahrerin und kollidierte mit ihrem Fahrzeug. Der 95-Jährige stürzte, wurde verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 1.000 Euro. Quelle: Polizei