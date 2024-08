Veröffentlicht am 28. August 2024 von wwa

KAISERSLAUTERN – Fahrzeug mit ungewöhnlichen Anbauten in Kaiserslautern

Ein ziemlich ungewöhnliches Fahrzeug hat am Dienstag in der Parkstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. An dem geparkten Pkw entdeckten die Beamten mehrere Anbauten der Marke „Eigenbau“.

Unter anderem waren auf der Motorhaube des VW Passat eine Art LED-Leuchte sowie eine Solarzelle mit angeklebten Haken und Klebeband befestigt. Auf dem Fahrzeugdach „thronte“ eine weitere Solarzelle, die über eine scharfkantige Konstruktion aus Metallrohren und hervorstehenden Schrauben vor der Dachgepäckbox sowie einem Holzbrett installiert war. Das Holzbrett, das zur Beifahrerseite hin angebaut war, ragte über die Dachfläche hinaus.

Doch damit nicht genug: An den hinteren Seitenscheiben war jeweils ein Plastikhaken, beziehungsweise eine Halterung aufgeklebt. Auf der Beifahrerseite hing an eben diesem Haken ein Müllsack mit Inhalt.

Über das Fahrzeugkennzeichen wurde der Halter ermittelt und über ihn auch der Nutzer des Wagens erreicht. Er gab an, schon mehrfach mit dem Auto im Straßenverkehr unterwegs gewesen zu sein – und bislang habe niemand etwas beanstandet.

Weil durch die nicht zulässigen Anbauten die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war, wurde dem 24-Jährigen jede weitere Teilnahme am Straßenverkehr mit dem VW untersagt und er außerdem aufgefordert, den Pkw aus dem öffentlichen Verkehrsraum zu entfernen. Darüber hinaus wurde der junge Mann darüber aufgeklärt, dass es nicht genügt, die Anbauten zu entfernen, sondern dass nach einem Erlöschen der Betriebserlaubnis vor einer Inbetriebnahme eine Neuzulassung des Fahrzeugs erforderlich ist. Quelle und Foto: Polizei