Veröffentlicht am 28. August 2024 von wwa

BAD DÜRKHEIM – Sekundenschlaf führt zu Unfall auf der B 37 bei Bad Dürkheim

Mittwochmorgen, um 07:30 Uhr, ereignete sich auf der B 37, in Fahrtrichtung Bad Dürkheim, ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin, aus dem Raum Bad Dürkheim, war mit ihrem Pkw von der A 650 kommend in Richtung B 37 unterwegs. Kurz nach der Deponie kam diese nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Verletzt wurde die Fahrerin bei dem Unfall nicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab die Fahrerin an, dass sie wohl kurzzeitig aufgrund Übermüdung eingeschlafen sei. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gem. § 315c StGB. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 37 kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro. Neben der Polizei waren auch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Quelle und Foto: Polizei