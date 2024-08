Veröffentlicht am 28. August 2024 von wwa

ALTHORNBACH – Auffinden einer Toten und einer verletzten Person in Althornbach (Südwestpfalz)

Am 27. August 2024 wurden in einem Wohnanwesen in Althornbach die Leiche einer Frau und ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Es handelt sich um ein Ehepaar. Die Obduktion der 51-jährigen Frau wurde am Mittwoch durch die Rechtsmedizin der Universität des Saarlandes durchgeführt. Der Leichnam wies mehrere Stichverletzungen auf. Todesursächlich war ein Verbluten.

Der tatverdächtige 57-jährige Ehemann wurde am Dienstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach einer durchgeführten Operation ist er nach wie vor in stationärer Behandlung, sediert und nicht vernehmungsfähig.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei liegen keine Anhaltspunkte für die Beteiligung dritter Personen vor. Weitergehende rechtsmedizinische und kriminaltechnische Untersuchungen zur Rekonstruktion des Geschehensablaufs wurden veranlasst und dauern an. Hintergrund und Motivlage sind Gegenstand der Ermittlungen. Quelle: Polizei