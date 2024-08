Veröffentlicht am 28. August 2024 von wwa

LUDWIGSHAFEN – Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Jugendlichen aus Ludwigshafen

Seit Dienstag, 27. August 2024, wird der in Ludwigshafen wohnende 15-jährige Florian B. vermisst. Er wurde zuletzt am Dienstag um 20:10Uhr im Stadtgebiet Duisburg mit seiner Freundin gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Auf Grund der Ermittlungsergebnisse der Polizei ist davon auszugehen, dass er sich im Raum Ludwigshafen / Mannheim aufhält. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Florian nicht gefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Beschreibung von Florian: – ca. 195 cm groß – schlanke Statur – rechter Arm ist durch eine weiße Bandage verdeckt – bekleidet mit einer weiten, blauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt. Weitere Informationen und das Lichtbild der Vermissten finden sich hier: https://s.rlp.de/v6D5yuQ. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-963-2122 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei