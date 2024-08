Veröffentlicht am 27. August 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – St-Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen lädt zum Ortsvereinspokalschießen ein

Die St-Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen freut sich, alle Interessierten herzlich zum Ortsvereinspokalschießen einzuladen. Die Veranstaltung findet am 3. Oktober 2024 um 10:30 Uhr im Schützenhaus in Birken-Honigsessen statt, wie jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit.

Dieses gesellige Event richtet sich an alle Mitglieder, Freunde des Vereins sowie an interessierte Bürger und bietet die perfekte Gelegenheit, gemeinschaftlichen Zusammenhalt und sportlichen Ehrgeiz zu verbinden. Egal ob Vereinsmitglied oder einfach nur neugierig – wir heißen jeden herzlich willkommen, der einen spannenden Tag erleben möchte!

Alle Vereine, Vereinigungen, Gruppierungen, Stammtische, Kegelclubs, Nachbarschaften und interessierte Einzelpersonen sind eingeladen, ihr Können in drei Disziplinen als Mannschaft unter Beweis zu stellen. Geschossen wird in den folgenden Kategorien, jeweils fünf Schuss: – Luftgewehr aufgelegt – Luftpistole (wahlweise aufgelegt oder freistehend) – KK-Gewehr (für Teilnehmer unter 14 Jahren gibt es eine Alternative zum KK-Gewehr)

Es dürfen je Mannschaft bis zu vier Schützen antreten, wobei maximal ein aktiver Schütze pro Team zugelassen ist. Das Startgeld beträgt 10 Euro pro Mannschaft, und das Mindestalter für die Teilnahme ist 10 Jahre.

Für aktive Schützen und mutige Einzelschützen besteht zudem die Möglichkeit, am Allroundschießen (Luftgewehr, -pistole und KK-Gewehr) teilzunehmen. Hierfür beträgt das Startgeld 5 Euro.

Besucher sind herzlich eingeladen, die spannende Veranstaltung zu verfolgen und das gesellige Miteinander zu genießen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt, sodass alle Teilnehmer und Zuschauer in eine angenehme Atmosphäre eintauchen können. Die Anmeldung erfolgt schriftlich oder per E-Mail bis zum 23. September 2024 an: 1. Geschäftsführer Fabian Rene Lauer, Freiheitsstraße 1b, 57587 Birken-Honigsessen. Lauer.FabianRene@gmail.com

Bitte geben Sie bei der Anmeldung folgende Daten an: – Name der Mannschaft(en) – Anzahl der gemeldeten Mannschaften – Namen der Schützen – Gewünschte Startzeit