KREIS NEUWIED – Nach 24 Jahren bei der Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied in den Ruhestand verabschiedet

Nach 24 Jahren im Dienst wurde Anette Wittlich von Landrat Achim Hallerbach und den Vorständen der Abfallwirtschaft Jörg Schwarz und Andreas Saal in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seit 1999 war Anette Wittlich in der Abfallwirtschaft tätig und die längste Zeit auf dem Wertstoffhof in Linkenbach für die Maschinenführung, die Kasse und Waage zuständig. 2017 wechselte Sie in die Verwaltung und blieb somit der Abfallwirtschaft bis zur Rente treu.

Fast 25 Jahre bei einem Arbeitgeber zu bleiben, spricht für eine besondere Verbundenheit und Verlässlichkeit. Diese beiden Eigenschaften zeigte auch Anette Wittlich, die nun nach 24 Jahren von Landrat Achim Hallerbach im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet wurde. „Mit Anette Wittlich verlässt uns die gute Seele des Außerschulischen Lernortes auf der Deponie Linkenbach. Sie war immer mit vollem Herzen und großer Überzeugung für die Abfallwirtschaft und unseren dortigen Bildungsstandort tätig. Sie war eine sehr zuverlässige Persönlichkeit und die sichere Bank für alle Fälle,” dankte ihr Landrat Achim Hallerbach. „Anette Wittlich war auch in herausfordernden Situationen immer zur Stelle. Sie hat ihre Aufgaben mit hohem Einsatz und ihrer stets freundlichen Art erfüllt,“ ergänzen Jörg Schwarz und Andreas Saal, Vorstände der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR.

Wittlich absolvierte 1977 ihre Ausbildung zur Aquarienbauerin und arbeitete anschließend in diesem Berufszweig. Im Jahr 1999 entschied sie sich für eine berufliche Neuorientierung und übernahm als Maschinenführerin eine verantwortungsvolle Position am Wertstoffhof in Linkenbach. Hier behielt sie selbst in schwierigen Situationen die Ruhe und den Überblick und war die gute Seele im Betrieb.

2017 wechselte Sie in die Verwaltung und war nun in der Abfallberatung tätig und für die Bewirtschaftung des ASL (außerschulischer Lernort) in Linkenbach zuständig. Dort trug ihre natürliche Herzlichkeit und ihr Organisationstalent dazu bei, den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie den Besuchern des ASL bestmöglich Rechnung zu tragen. Seit 2021 engagierte sich Anette Wittlich zusätzlich im Personalrat und setzte sich auch dort mit einem stets offenen Blick für die Belange aller Beteiligten ein.

Landrat Achim Hallerbach, der Vorstand der Abfallwirtschaft sowie die Kolleginnen und Kollegen wünschen Frau Wittlich für ihren Ruhestand alles Gute und viel Gesundheit für die kommende Zeit.

Foto: Verabschiedung von Anette Wittlich nach 24 Jahren bei der Abfallwirtschaft (v. l.): Landrat Achim Hallerbach, Oliver Petricek (Personalratsvorsitzender), Oliver Hoffmann (stellv. Personalratsvorsitzender), Anette Wittlich, Andreas Saal (techn. Vorstand), Jörg Schwarz (kaufm. Vorstand) Foto: Maria Burkart