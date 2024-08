Veröffentlicht am 27. August 2024 von wwa

LINZ – Präsidentschaftswahl 2024: Wie ticken eigentlich die USA?

Ein Vortrag mit anschließender Diskussion bietet am 29. Oktober 2024 in der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein Einblicke in die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA.

Die Veranstaltung, die von 18:00 bis 20:00 Uhr stattfinden wird, behandelt zahlreiche wichtige und spannenden Aspekte, z.B. die Bedeutung der Swing States, Besonderheiten in verschiedenen Regionen wie dem Bibel Gurt, den Südstaaten und den Big Lakes sowie die Rolle von Hollywood und Silicon Valley. Auch prominente Persönlichkeiten wie Taylor Swift sowie der Einfluss verschiedener Bevölkerungsgruppen werden thematisiert. Über alle dem steht zudem die Frage, welche möglichen Auswirkungen der Ausgang der Wahlen für Deutschland und Europa hat.

Ferhat Cato, Autor, zweimaliger Wahlbeobachter in den USA und Vorsitzender des DGB in Bendorf, leitet den Vortrag. Die offene Diskussion im Anschluss bietet allen Teilnehmern die Möglichkeit, ihre eigenen Fragen zu stellen. Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/G101, Tel.: 02631 347813