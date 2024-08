Veröffentlicht am 27. August 2024 von wwa

RHEINBREITBACH – Kupferdiebstahl in Rheinbreitbach

Montagvormittag, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr, entwendete ein Unbekannter Kupferkabel aus einem Hinterhof in der Straße Vonsbach. Es liegen vage Hinweise zu einem Tatverdächtigen vor. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 170 cm, 40 bis 50 Jahre alt, muskulöser Körperbau, südeuropäische Erscheinung. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei