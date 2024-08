Veröffentlicht am 26. August 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Bec Lavelle auf Europatour – und im Gasthof zur Post

München, Frankfurt, Bremen, Weyerbusch… Diese Aufzählung ist kein Witz, sondern bezeichnet Orte der Europa-Tour einer Künstlerin: Dem brodverein e.V. ist es gelungen, Bec Lavelle in seinen Gasthof zur Post zu holen. Am Montag, 9. September, tritt die australische Sängerin/Songschreiberin in Weyerbusch auf.

Bec Lavelle war die Stimme der australischen Serie „Mc Leods Töchter“, die in nahezu allen Ländern der Welt zu sehen war. Der Soundtrack dazu machte auch die Sängerin bekannt und wurde allein in Deutschland 120.000-mal verkauft. Rebecca Lavelle, so ihr vollständiger Name, die Gesang und Tanz studiert hat, wagte sich daraufhin erfolgreich an eigene Alben. Hierzulande erweiterte sie ihre Bekanntheit durch ihre Beteiligung an der Castingshow „The Voice of Germany“.

Ihre Europatour führt die Sängerin mit der wunderbaren Stimme nach Holland, Belgien, Österreich, die Schweiz und Deutschland – und am 9. September eben auch nach Weyerbusch. Mitbringen wird sie den Sänger und Gitarristen Brett Gannon, Australier wie sie selbst. Das Konzert im Gasthof zur Post, Kölner Straße 8, beginnt um 18.30 Uhr.

Tickets kosten 35 Euro und können ausschließlich über https://www.beclavelle.com.au/live-shows.html erworben werden. Der QR-Code führt direkt dorthin.