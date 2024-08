Veröffentlicht am 26. August 2024 von wwa

WISSEN – Die Verkehrssituation auf dem Wissener Alserberg hat sich deutlich entspannt.

Seit Montagmorgen sind Gymnasium, Realschule und das Wohngebiet Altbel wieder auf kurzem Wege erreichbar. Wie berichtet, ist die Holschbacherstraße aufwendig ausgebaut worden. An der Abzweigung Pirzenthaler Straße kommt ein Verkehrskreisel hinzu. Nachdem beide Straßen nun asphaltiert worden sind, bestand nur noch ein Hindernis kurz hinter dem Kreisel. Dort ist die Fahrbahn einspurig. Ampeln regeln seit Montagmorgen den Verkehr in beide Richtungen. Eine Anlage steht auf halber Höhe der Holschbacherstraße, die andere in Höhe eines Gartenbaubetriebs. Die Beeinträchtigungen sind minimal. Anders sieht es am Kreisel in Richtung Streitholz/Hof Holschbach aus. Dort sind die Ausbauarbeiten in vollem Gang. Die Nordstraße ist nur wie schon vorher über die Hermannstraße zu erreichen. Eine Ampel regelt den Verkehr an dem steilsten Teilstück. (bt) Fotos: Bernhard Theis