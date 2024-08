Veröffentlicht am 26. August 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Land fördert sozialen Zusammenhalt in Treis-Karden mit mehr als 100.000 Euro

Die Sozialministerin des Landes Rheinland-Pfalz, Dörte Schall, hat in Treis-Karden einen Förderbescheid in Höhe von bis zu 105.000 Euro für das Projekt „Orte des Zusammenhalts“ an den Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. übergeben.

„Es ist wichtig, Menschen in unsicheren Lebenssituationen Orte zu bieten, die ihnen neben gezielter Unterstützung auch Halt und Orientierung geben. Mit unserem Förderprogramm ‚Orte des Zusammenhalts‘ unterstützen wir sozialräumliche Projekte, die armutsbedingte Ausgrenzung bekämpfen und die Teilhabechancen von Menschen in prekären Lebenslagen verbessern möchten“, erklärte Sozialministerin Schall im Rahmen der Bescheidübergabe.

Das geförderte Projekt „TreffPunkt“ in Treis-Karden wird sich darauf konzentrieren, niedrigschwellige Angebote im Sozialraum zu schaffen, die den Zusammenhalt der örtlichen Gemeinschaft fördern und insbesondere armutsgefährdeten Menschen die Möglichkeit geben, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

„Projekte wie der ‚TreffPunkt‘ in Treis-Karden tragen nicht nur zur Stabilisierung der Lebenssituation der betroffenen Menschen bei, sondern sie stärken auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort“, so die Ministerin.

Mit der Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz werden durch „Orte des Zusammenhalts“ wichtige Impulse gesetzt, um soziale Isolation zu überwinden und die Solidarität in der Gesellschaft zu stärken. Im Rahmen des Programms können Projektträger bei einer Förderlaufzeit von zwei Jahren eine Förderung in Höhe von bis zu 60.000 Euro pro Jahr erhalten.