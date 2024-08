Veröffentlicht am 26. August 2024 von wwa

BAD EMS – ver.di bringt in heißen Zeiten Abkühlung ins Statistische Landesamt nach Bad Ems

Am Dienstag, den 27. August 2024, erwartet die Beschäftigten des Statistischen Landesamtes in Bad Ems eine kühle Überraschung: Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) wird mit ihrem Eisauto ab 11:00 Uhr vor Ort sein und den Mitarbeitenden eine erfrischende Auszeit bieten.

In den letzten Wochen haben die Beschäftigten des Statistischen Landesamtes aufgrund der bevorstehenden Grundsanierung des Gebäudekomplexes mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen. „Die Beschäftigten im Statistischen Landesamt in Bad Ems durchleben gerade unruhige Zeiten. Aufgrund der bevorstehenden Grundsanierung gibt es wilde Spekulationen unter den Beschäftigten“, erklärt Daniela Reuber, betreuende Gewerkschaftssekretärin von ver.di. „Wir möchten den Beschäftigten zeigen, dass wir als Gewerkschaft ver.di auch in diesen Zeiten für sie da sind und ihnen mit unserem ver.di Eisauto eine kleine Freude bereiten.“

Das Eisauto von ver.di wird an diesem Tag nicht nur in Bad Ems Halt machen, sondern auch das Wasserstraßenschifffahrtsamt in Koblenz sowie die Stadtverwaltung Bendorf besuchen. Am 10. September geht es dann weiter zur Staatskanzlei nach Mainz, zur Bundesagentur für Arbeit sowie zum Bauhof Bad Kreuznach.

ver.di setzt sich dafür ein, die Sorgen und Nöte der Beschäftigten ernst zu nehmen und ihnen in schwierigen Zeiten beizustehen. Mit dieser Aktion möchte die Gewerkschaft ein Zeichen der Solidarität setzen und gleichzeitig für einen Moment der Erfrischung sorgen.