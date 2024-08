Veröffentlicht am 26. August 2024 von wwa

KIRCHEN – KÖLN – Tagesausflug des Seniorenbeirates führt nach Köln an den Rhein: Anmeldungen ab sofort möglich

Der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) lädt auch in diesem Jahr wieder die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Verbandsgemeinde zu seinem beliebten Tagesausflug ein. Gemäß der Kölner Lebensphilosophie „Et kütt wie et kütt“ und „Et hätt noch immer jot jejange“ geht es gleich zweimal in die Domstadt. Die Busfahrt findet am Dienstag, 10. September und noch einmal am Donnerstag, 12. September 2024 statt.

In Köln angekommen steht zunächst eine Stadtrundfahrt mit dem eigenen Reisebus an. Unter fachkundiger Begleitung von KölnTourismus geht es vorbei an den Zeugen des römischen und mittelalterlichen Kölns. Vom Deutzer Rheinufer aus genießt die Gruppe den Blick auf die Kölner Altstadt mit dem Rheingarten, den Türmen von Groß St. Martin, dem Rathaus und dem Dom und sehen eines der schönsten Stadtpanoramen der Welt. Im Anschluss ist noch genügend Zeit, die Altstadt zu erkunden.

Auf der Heimfahrt kann man den Tag beim gemeinsamen Abendessen in Gerlingen ausklingen lassen. Die Ankunft in Kirchen an den bekannten Haltestellen wird gegen 21.30 Uhr sein. Der Preis für die Tagesfahrt beträgt (ohne Verpflegung) nur 10,00 Euro pro Person und wird auf der Hinfahrt eingesammelt. An beiden Tagen werden jeweils zwei Busse zum Einsatz kommen.

Die Abfahrtszeiten sind wie folgt vorgesehen und gelten gleichermaßen für die Fahrt am 10. und 12. September 2024:

Bus 1: 08.30 Uhr Niederschelderhütte Bahnhof, 08.35 Uhr Mudersbach Ortsmitte Höhe Bäckerei Hesse, 08.45 Uhr Brachbach Volksbank, 08.55 Uhr Freusburg Ev. Gemeindehaus, 09.00 Uhr Offhausen Dorfplatz, 09.05 Uhr Bushaltestelle Druidenschlösschen, 09.10 Uhr Bushaltestelle Kirmesfeldstraße, 09.20 Uhr Kirchen Austraße (Ev. Altenzentrum)

Bus 2: 08.25 Uhr Friesenhagen Bushaltestelle Festplatz, 08.35 Uhr Bushaltestelle Harbach Ort (Fahrtrichtung Niederfischbach), 08.45 Uhr Niederfischbach Marktplatz, 08.50 Uhr Niederfischbach Bahnhof, 08.55 Uhr Niederfischbach ehemalige Grundschule, 09.05 Uhr Bushaltestelle Hüttenschenke Wehbach, 09.15 Uhr Bushaltestelle Langs Ecke, 09.20 Uhr Kirchen Austraße (Ev. Altenzentrum)

Gegen 09.30 Uhr werden die Busse vom Ev. Altenzentrum in der Austraße in Kirchen gemeinsam, bei hoffentlich bestem Wetter, in Richtung Köln starten.

Die Zahl der Teilnehmer ist für beide Tage jeweils auf maximal 90 begrenzt, wobei eine Berücksichtigung in der Reihenfolge der Anmeldung erfolgen wird. Eine nachträgliche Ummeldung ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Namentliche Anmeldungen können ab sofort telefonisch bei Florian Fuchs (Tel.: 02741/688-879) oder per E-Mail an seniorenbeirat@kirchen-sieg.de erfolgen. Bei der Anmeldung sind unbedingt auch die Busnummer und Uhrzeit des Zustiegs anzugeben.

Foto: Die Domstadt Köln ist Ziel der diesjährigen Seniorenfahrt der VG Kirchen. (Foto: Seniorenbeirat/C. Schneider).