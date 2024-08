Veröffentlicht am 25. August 2024 von wwa

MUDERSHAUSEN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 274 – 34jähriger Kradfahrer tödlich verletzt

Sonntagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 34jähriger Mann aus dem Wetteraukreis mit seinem Motorrad die B 274, die sogenannte „Schliem“, aus Richtung Zollhaus kommend in Richtung Katzenelnbogen. In einer Rechtskurve kam er zu Fall, rutschte zusammen mit dem Krad nach links über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitplanke. Das Krad wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen, der mit einer Person besetzt war. Die wurde nicht verletzt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Kradfahrer vor Ort an seinen Verletzungen. Die Strecke zwischen Zollhaus und Allendorf war für die Unfallaufnahme vier Stunden gesperrt. Neben den polizeilichen Kräften waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt, ein Rettungswagen und mehrere Ersthelfer vom DRK vor Ort. Quelle: Polizei