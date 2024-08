Veröffentlicht am 25. August 2024 von wwa

WISSEN – Die Not auf dem Wissener Alserberg ein Ende

Endlich hat die Not auf dem Wissener Alserberg ein Ende, jedenfalls in großen Teilen. Durch den Ausbau der Holschbacherstraße ergaben sich schwerwiegende Verkehrsbeeinträchtigungen. Der neue Verkehrskreisel im Bereich Abzweigung Pirzenthalerstraße machte die Sache auch nicht besser. Die Zufahrt von Wissen aus zum Gymnasium, der Realschule und dem Wohngebiet Altbel ging nur über Etzbach, Opperzau, Bitzen und Pirzenthal, eine fast unglaubliche Umleitung. Gebaut werden sollte zuletzt bis zum Ferienende, was auch gelang. Ansonsten hätten die Busse den Weg zu den Schulen nur mit großer Mühe gefunden, ein schier unhaltbarer Zustand. Gearbeitet haben die Baustellenleute buchstäblich bis zur letzten Minute. Den ganzen Samstag über wurde geteert und gemacht, um die Verbindung zu den Schulen wieder herzustellen. Kurz hinter dem Kreisel ist die Fahrbahn im Moment noch einspurig, eine Ampel wird ab Montagmorgen für Ordnung sorgen. Dann nämlich fängt die Schule wieder an. Für die Herstellung des Kreisels selbst müssen wohl noch einige Wochen veranschlagt werden. Das Luftbild von 2006 zeigt den Alserberg in seinem urspünglichen Zustand. Oben erscheint die Holschbacherstraße, die Pirzenthaler Straße zweigt nach unten ab. Der neue Verkehrskreisel entsteht an der Einmündung, hier zu erkennen an der gestrichelten bogenförmigen Markierung. Bis vor kurzem befand sich hier übrigens ein Kinderspielplatz. (bt) Fotos: Bernhard Theis