Veröffentlicht am 25. August 2024 von wwa

ANDERNACH – Ukrainisch- russische Auseinandersetzung in einer Diskothek in Andernach

Zu einer Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek in Andernach. Zwei ukrainische Staatsangehörige gerieten mit einer vierköpfigen Männergruppe, die teilweise die russische Staatsangehörigkeit haben, in Streit. Es kam zu einer Schlägerei zwischen den mindestens sechs Personen, die durch den Sicherheitsdienst beendet wurde. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert und wurden der Diskothek verwiesen. Offensichtlich größere Verletzungen trug niemand davon. Quelle: Polizei