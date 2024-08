Veröffentlicht am 25. August 2024 von wwa

ANDERNACH – Körperverletzung im Jugendzentrum in Andernach

Im Rahmen des Deathfeast Openair Festivals im Jugendzentrum in Andernach kam es am späten Freitagnachmittag zu einer Körperverletzung zum Nachteil des Ordnungspersonals. Auf dem Festivalgelände wurden drei Jugendliche im Skatepark festgestellt und vom Ordnungsdienst des Platzes verwiesen. Der Aufforderung kamen sie zwar nach, gerieten aber auf dem Weg vom Skatepark bis zur Straße in verbale Streitigkeiten, die letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Einer der Jugendlichen schlug dabei mit seinem Skateboard auf den Ordner ein. Der konnte den Schlag mit seinem Unterarm abwehren und blieb weitestgehend unverletzt. Quelle: Polizei