ANDERNACH – Betriebsunfall bei der Fa. Rasselstein in Andernach

Am Freitagnachmittag, 23. August 2024 gegen 16:20 Uhr ereignete sich ein Arbeitsunfall bei der Fa. Rasselstein in Andernach. Vor Ort wurde eine männliche Person unter einer fahrbaren Hebebühne eingeklemmt festgestellt. Der Verletzte konnte durch die Rettungskräfte befreit und dem Rettungsdienst zugeführt werden. Die Person blieb ansprechbar und konnte mitteilen, dass es sich um einen alleinverschuldeten Arbeitsunfall gehandelt habe. Er zog sich multiple Verletzungen in den unteren Gliedmaßen zu, die aber nicht lebensbedrohlich sind. Quelle: Polizei