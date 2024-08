Veröffentlicht am 25. August 2024 von wwa

HORHAUSEN – Blinde Zerstörungswut in Horhausen (Westerwald)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Steinstraße im Bereich des Buswendeplatzes zu einem Fall von Vandalismus. Unbekannte zerstörten mutwillig zwei Glaseinsätze eines Bushaltestellenhäuschens. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei