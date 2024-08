Veröffentlicht am 25. August 2024 von wwa

UNKEL – Schwerer Verkehrsunfall in Unkel auf der B 42

Sonntagvormittag, gegen 11:55 Uhr, ereignete sich in Unkel, auf der B 42 / Einmündung L 252, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 22-jährige PKW-Fahrerin wollte an der Einmündung nach links auf die B 42 einbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW, der die B 42 in Fahrtrichtung Bad Honnef befuhr. In diesem Fahrzeug befand sich eine fünfköpfige Familie mit ihren drei Kleinkindern. Durch den Aufprall wurde der vierjährige Sohn verletzt und mit einem Krankenwagen in eine Kinderklinik gebracht. Die beiden Geschwister, zwei Mädchen im Alter von neun Monaten und zwei Jahren, wurden zur Abklärung auf mögliche Verletzungen ebenfalls in die Kinderklinik eingeliefert. Auch die 22-jährige Fahrzeugführerin erlitt Verletzungen und wurde einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die B 42 war im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für circa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Quelle: Polizei