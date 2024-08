Veröffentlicht am 24. August 2024 von wwa

ALSDORF – Sachbeschädigung in Alsdorf, in der Hauptstraße 70

Unbekannte setzten am 24. August 2024, gegen 01:58 Uhr in Alsdorf, in der Hauptstraße 70 einen Mülleimer in Brand. Der konnte von der Feuerwehr abgelöscht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Betzdorf. Quelle: Polizei